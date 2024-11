Juiz militar dos EUA restaura acordo com mentor do ataque de 11/9

Um juiz militar dos Estados Unidos restabeleceu acordos de confissão de culpa com o mentor do 11 de Setembro, Khalid Sheikh Mohammed, e dois outros réus, disse uma fonte de alto escalão nesta quinta-feira (7), três meses depois de o secretário de Defesa, Lloyd Austin, ter descartado os pactos.

A Promotoria pode recorrer da decisão, mas não ficou imediatamente claro se o fará.

Os acordos de confissão de culpa com Mohammed e dois supostos cúmplices foram anunciados no final de julho, em uma medida que parecia ter levado os seus casos a uma resolução, depois de anos presos em manobras pré-julgamento enquanto os réus permaneciam detidos na base militar dos EUA em Guantánamo, no território de Cuba.

No entanto, Austin voltou atrás dois dias depois do anúncio, dizendo que a decisão deveria caber a ele devido à sua importância.