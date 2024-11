Irã diz que vitória de Trump é oportunidade para EUA revisar 'políticas equivocadas'

O Irã, que mantém relações tensas com os Estados Unidos há quatro décadas, afirmou nesta quinta-feira que espera que a eleição de Donald Trump para a Casa Branca permita a Washington "revisar suas políticas equivocadas do passado".

"Temos experiências muito amargas com as políticas e abordagens de vários governos americanos", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, citado pela agência oficial Irna.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump, que assumirá a presidência em janeiro após derrotar a vice-presidente Kamala Harris nas eleições de terça-feira, adotou uma estratégia de "pressão máxima" contra o Irã em seu primeiro governo, de 2017 a 2021.