Filipinos se preparam para passagem de tufão

Este é o terceiro ciclone em menos de um mês a afetar o arquipélago, depois da passagem da tempestade tropical Trami, que deixou pelo menos 150 mortos, e do supertufão Kong-rey, que não chegou a atingir o território filipino.

Com rajadas de vento de até 175 km por hora, o tufão Yinxing pode tocar o solo na região norte das Filipinas na tarde de quinta-feira ou na madrugada de sexta-feira, informou a agência meteorológica do país.

O governo das Filipinas retirou milhares de pessoas de zonas costeiras devido à aproximação de um tufão potente, informaram as autoridades nesta quinta-feira (7), poucas semanas após uma tempestade tropical deixar 150 mortos no país.

Ao menos 17.000 pessoas que moram nas zonas costeiras da província de Cagayan, no extremo norte do país, foram transferidas na quarta-feira para abrigos temporários para evitar possíveis inundações, disse à AFP Rueli Rapsing, que trabalha no serviço de resgate da região.

Ele afirmou que o número deve aumentar porque a operação retirada dos moradores prossegue em vários municípios.

A agência meteorológica nacional alertou que Cagayan, com 1,3 milhão de habitantes, pode ser a província mais afetada pela passagem de Yinxing.