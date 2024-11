Cuba começa a restabelecer energia e avalia danos de furacão

O serviço de energia era restabelecido lentamente nesta quinta-feira (7) em Cuba, após o susto causado pelo furacão Rafael, que atingiu com fúria o oeste da ilha. Autoridades avaliavam os danos materiais, sem reportar perdas humanas.

Rafael atingiu ontem o oeste de Cuba, duas semanas depois da tempestade Oscar, que deixou oito mortos no leste da ilha durante um apagão geral que durou quatro dias. Os ventos de Rafael, de 180 km/h, desconectaram o sistema elétrico nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Conseguiu-se restabelecer o serviço entre o centro e leste do país", informou a Presidência no X. O presidente Miguel Díaz-Canel fez hoje um balanço dos danos e deve percorrer as áreas mais afetadas.