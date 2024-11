China se prepara para as 'turbulências' de uma nova era Trump

Em uma mensagem transmitida pela emissora estatal CCTV, Xi pediu um relacionamento “estável, saudável e sustentável” entre as duas potências e defendeu a necessidade de “a China e os Estados Unidos se darem bem na nova era”.

Com o retorno de Donald Trump, a China pode se preparar para quatro anos de tarifas, tensões e combate dialético, dizem os especialistas, que ressaltam, no entanto, que sua reputação como negociador pode funcionar a favor de Pequim.

Mas as previsões dos especialistas diferem dos desejos expressos pela liderança comunista.

Mesmo antes da eleição, Pequim havia expressado sua disposição de manter uma “coexistência pacífica” com os Estados Unidos, independentemente de quem ganhasse.

Ele também pediu o “fortalecimento do diálogo e da comunicação, o gerenciamento adequado das diferenças e a expansão da cooperação mutuamente benéfica”.

Mas o líder republicano assumiu a liderança, prometendo impor tarifas de até 60% sobre todos os produtos chineses que entrarem no mercado americano.

“Acho que haverá mais turbulências, mais conflito, mais incerteza e mais risco nas relações sino-americanas nos próximos quatro anos”, disse à AFP Wu Xinbo, diretor do Centro de Estudos Americanos da Universidade Fudan, em Xangai.

Essa proposta poderia implicar em um aumento de custo de US$ 500 bilhões (2,88 trilhões de reais) para os produtos importados da China, calculou a PineBridge Investments.

Com sua economia crescendo a uma das taxas mais lentas em décadas, a China provavelmente não tem interesse em aumentar as tensões com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial, estimam os analistas.

“As relações econômicas e comerciais serão as mais afetadas”, previu Wu Xinbo. Trump “já disse que usaria a carta das tarifas adicionais contra a China”.

Ainda assim, a cifra de 60% pode fazer parte das táticas de Trump, que sempre se vangloriou de suas duras habilidades de negociação.