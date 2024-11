Chefe da Otan quer falar com Trump sobre 'ameaça' da Rússia e Coreia do Norte

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse, nesta quinta-feira (7), que espera conversar com Donald Trump, eleito novamente presidente dos Estados Unidos, sobre a ameaça que a aliança de Rússia e Coreia do Norte representa.

"Espero me sentar com o presidente Trump e analisar como podemos garantir coletivamente que vamos enfrentar esta ameaça e manter a nossa parte do mundo segura”, disse Rutte em Budapeste.

Segundo Rutte, a Rússia está transferindo "tecnologia para a Coreia do Norte, que agora ameaça o futuro, o território continental dos Estados Unidos, Europa continental, e também nossos parceiros no Indo-Pacífico".