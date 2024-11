Bayern, Dortmund e Leverkusen vivem 'doce ressaca' da Champions no Campeonato Alemão

Líder com três pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), o invicto Bayern (sete vitórias e dois empates) pode emendar uma quinta vitória sem sofrer gols pela primeira vez desde 2020.

Bayern de Munique (1º), Borussia Dortmund (5º) e Bayer Leverkusen (4º) jogam fora de casa no sábado (9) contra equipes da parte de baixo da tabela do Campeonato Alemão, respectivamente St Pauli (16º), Mainz (13º) e Bochum (lanterna), o que na teoria parece uma "doce ressaca" após rodada da Liga dos Campeões.

"Estamos felizes com o nosso rendimento. Defendemos bem, como equipe. Nós todos queremos continuar sem sofrer gols, juntos. Queremos vencer e é isso o que devemos fazer", disse o zagueiro Dayot Upamecano, convocado pela seleção francesa nesta quinta-feira.

No Campeonato Alemão, o Bayern abriu vantagem na tabela ao vencer o Union Berlin por 3 a 0 e aproveitar a derrota do Leipzig por 2 a 1 diante do Dortmund.

O atacante inglês Harry Kane é o novo herói bávaro, artilheiro da competição com 11 gols.