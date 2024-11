Acompanhe o mapa da eleição nos Estados Unidos

O ex-presidente Donald Trump se aproxima da vitória à Presidência dos Estados Unidos. Ele conquistou estados cruciais da disputa, derrotando a democrata Kamala Harris.O ex-presidente Donald Trump lidera com folga a votação nos Estados Unidos. Projeções indicam a vitória do republicano na Carolina do Norte, na Geórgia e na Pensilvânia, estados decisivos na disputa. Ele também lidera a apuração dos votos em Nevada, Michigan, Arizona e Wisconsin. No momento, Trump precisa de apenas 3 novos delegados para alcançar os 270 votos no Colégio Eleitoral para ser eleito, o que o torna virtualmente escolhido como o 47º presidente americano. A candidata democrata Kamala Harris venceu nos estados de New Hampshire e Minnesota. Confira abaixo o mapa da disputa.