Zelensky viajará à Hungria para reunião da UE

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou que viajará nesta quinta-feira (7) à Hungria para participar de uma reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), formada pelos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) e seus vizinhos, da Turquia à Ucrânia.

"Estarei em Budapeste para participar da reunião da Comunidade Política Europeia, a convite do primeiro-ministro [húngaro] Viktor Orban e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel", declarou Zelensky nesta quarta-feira.

A reunião ocorrerá no dia seguinte à vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.