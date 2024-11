Vitória de Trump impulsiona ações de tabaco

Donald Trump, não fumante e abstêmio, não é fã de cigarros, mas seu triunfo na eleição presidencial dos EUA é aparentemente positiva para ações de tabaco. Listada em Londres, a British American Tobacco subia 4% nos negócios da manhã desta quarta-feira, 6.

Uma subsidiária ligada aos seus negócios nos EUA, a Reynolds American, foi uma grande doadora do comitê de ação superpolítica Make America Great Again Inc, ou MAGA.

A Reynolds tem lutado contra a proposta de proibição nacional do cigarro mentolado do governo Biden. A medida foi adiada no início deste ano; a vitória de Trump aumenta a probabilidade de que ela seja descartada permanentemente.