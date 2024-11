Vini Jr. pede a jogadores do Real Madrid que ajudem afetados pelas inundações em Valência

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, pediu a seus companheiros de equipe que façam doações para ajudar os afetados pelas inundações em Valência, informou a imprensa espanhola na noite de terça-feira (5).

As graves inundações ocorridas na semana passada deixaram mais de 200 mortos no sudeste da Espanha, e o mundo do futebol se uniu aos gestos de solidariedade com os afetados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois de o Real Madrid ter anunciado a doação de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual), a rádio Cadena SER informou na terça-feira que agora são os jogadores da equipe que querem enviar ajuda, embora não se saiba a quantia somada.