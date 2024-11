Tchouaméni sofre lesão no tornozelo e ficará 1 mês afastado

Tchouaméni já é desfalque certo para os jogos contra Osasuna, Leganés, Getafe e Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol e contra o Liverpool pela Liga dos Campeões no dia 27 de novembro.

O meio-campista francês Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e ficará afastado por um mês, informou o clube nesta quarta-feira (6).

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Aurélien Tchouaméni pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo. Evolução pendente", informou o clube em nota.

Tchouaméni sofreu a lesão na derrota do time merengue para o Milan por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada da Champions. O jogador teve que ser substituído no intervalo.

