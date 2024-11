Republicanos vislumbram controle total do Congresso em nova gestão de Trump

Os republicanos vislumbram o controle total do Congresso dos Estados Unidos, confiantes em manter a Câmara dos Representantes para dar ao presidente eleito Donald Trump um mandato amplo para implementar mudanças radicais no país e no exterior.

Com a Casa Branca e o Senado engatilhados, após uma noite eleitoral de grande sucesso na terça-feira (5), o Partido Republicano poderia completar a tríade mantendo sua pequena maioria na Câmara Baixa do Congresso, de acordo com o boletim de análises Cook Political Report.

Mais de 40 assentos na Câmara permanecem indefinidos. O seu resultado poderá ser anunciado em uma semana ou mais, com disputas acirradas em vários estados que levam mais tempo para contar os votos, como a Califórnia e Nova York.