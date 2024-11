Opositor venezuelano González parabeniza Trump e defende fortalecimento de relações

O opositor venezuelano Edmundo González, que se declara "presidente eleito" de seu país após as disputadas eleições presidenciais em que Nicolás Maduro foi reeleito, felicitou nesta quarta-feira (6) Donald Trump pela vitória nas eleições dos Estados Unidos e defendeu o fortalecimento das relações entre os dois países.

"Felicito o Presidente Eleito dos Estados Unidos, Donald J. Trump, pela sua vitória neste dia democrático", disse González Urrutia nas suas redes sociais.

"Com a mesma responsabilidade como presidente eleito, desejo fortalecer as nossas relações sempre em benefício do nosso povo", continuou o opositor, exilado na Espanha depois de uma investigação contra ele relacionada às denúncias de fraude nas eleições de 28 de julho, em que Maduro foi proclamado eleito sem que os detalhes da apuração fossem divulgados.