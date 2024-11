O retorno da dinastia Trump: os membros da família do presidente eleito

Ele tem cinco filhos com a ex-esposa Vanessa Trump, incluindo Kai, de 17 anos, que descreveu o avô republicano como "apenas um avô normal".

Este homem de 46 anos, com barba impecável, influenciou a ascensão de seu amigo J.D. Vance, que passou de um senador conservador de Ohio relativamente conhecido a companheiro de chapa de Trump.

O mais velho dos filhos de Trump é dogmático até o último detalhe e tem promovido a agenda de seu pai, conhecida como "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente), entre seus 12 milhões de seguidores na rede social X e em seu podcast "Triggered".

Eric, de 40 anos, também é leal e apoiou a candidatura do pai com aparições frequentes na mídia e discursos em comícios.

Donald Jr. é atualmente casado com a ex-apresentadora da Fox News Kimberly Guilfoyle, que contribuiu com a campanha de Trump por meio de entrevistas na televisão.

Eric tem dois filhos com a esposa Lara Trump, que foi nomeada em março como copresidente do Comitê Nacional Republicano, o que lhe permitiu reconfigurar o partido segundo os interesses de Trump ao demitir dezenas de funcionários de longa data.

Junto com Donald Jr., ele é executivo da The Trump Organization, o império imobiliário que solidificou a presença de Trump, de 78 anos, na memória coletiva dos americanos.

Kushner também foi conselheiro presidencial e gerou polêmica quando Trump o encarregou de negociar a paz no conflito entre Israel e Palestina, apesar de sua falta de experiência significativa no Oriente Médio.

No entanto, durante a campanha de 2024, ela se manteve praticamente à margem, após anunciar que iria priorizar a vida familiar ao lado do marido Jared Kushner e dos três filhos.

Ivanka, filha de Trump de 43 anos, teve um papel discreto como "conselheira do presidente" durante a primeira administração de seu pai, algo que foi visto, em alguns momentos, como nepotismo, especialmente quando participou de cúpulas globais como o G20.

No livro, ela compartilha a posição favorável ao direito ao aborto, uma visão que contrasta com a postura de seu marido ao nomear juízes da Suprema Corte que revogaram as proteções federais a esse direito.

Melania tem um filho com o presidente eleito, Barron, de 18 anos, que estuda na Universidade de Nova York.

- Tiffany Trump -

A quarta filha de Trump e a única fruto de sua relação com a segunda esposa, a atriz Marla Maples, e também manteve um perfil discreto durante a presidência e a recente campanha eleitoral do pai.

Tiffany, de 31 anos, esteve entre os que compareceram a um tribunal em Nova York este ano durante o julgamento do pai por ocultação de pagamentos a uma ex-atriz pornô em troca de seu silêncio, o que resultou na condenação do agora presidente eleito.

Ela é casada com Michael Boulos, filho de um bilionário nascido no Líbano, e está esperando um bebê.

