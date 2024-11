Morre o artista plástico Daniel Spoerri, pai da 'eat art'

O Centro Pompidou de Paris anunciou nesta quarta-feira (6) a morte do artista plástico suíço Daniel Spoerri, figura da corrente artística do "novo realismo" e pai do "eat art", que transformava restos de uma refeição em obra de arte.

"Estamos profundamente tristes pelo falecimento de Daniel Spoerri, figura emblemática e membro fundador do novo realismo", indicou o museu de arte moderna e contemporânea na rede social X.

"Seu olhar único da arte, através de seus 'quadros-armadilha' e suas montagens inesperadas, soube capturar o instante, o ordinário e o surpreendente. Sua herança continuará sendo uma fonte de inspiração e de reflexão singular", acrescentou a pinacoteca francesa.