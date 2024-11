México se prepara para tarifas e deportações após vitória de Trump

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos coloca o México diante de potenciais tensões comerciais, tarifas e deportações em massa de migrantes, o que deve testar a relação entre estes dois vizinhos que compartilham uma enorme fronteira, alertam analistas. Na véspera da eleição, Trump prometeu impor tarifas de pelo menos 25% às exportações do México, a menos que o país detenha uma "ofensiva de criminosos e drogas". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O México "deve levar a sério o que Trump diz", dado o que ele fez em seu primeiro mandato, como a construção de um muro na fronteira, afirmou à AFP Pamela Starr, especialista nas relações entre os dois países e professora da Universidade do Sul da Califórnia.

Ao mesmo tempo, "Trump gosta de negociar a partir de uma posição de força, o que significa que ele tende a usar retórica coercitiva para apresentar uma situação extrema da qual pode negociar para obter concessões", acrescentou. O peso mexicano caiu ao seu menor nível em dois anos após a vitória de Trump, enquanto os mercados se preparam para uma escalada das tensões comerciais. "Não há motivo para preocupação... Nossa economia está muito sólida", afirmou nesta quarta-feira a presidente do México, Claudia Sheinbaum, ao tentar transmitir uma mensagem de tranquilidade aos mexicanos.

"Há uma integração econômica muito importante que favorece ambos os países, é uma força para ambos, não competimos entre nós, pelo contrário, nos complementamos", acrescentou. Ao nível pessoal, os analistas antecipam mais tensões entre Trump e a presidente mexicana de esquerda, abertamente feminista, do que as que haveria com a democrata Kamala Harris. "Sheinbaum não é apenas uma mulher, ela é uma mulher forte e inteligente. É o tipo de mulher com quem Trump não se sente à vontade", afirmou Starr.

"Eu acho que ele vai desafiá-la, pressioná-la, encurralá-la. Mas ela é dura, e suspeito que ela responderá com a mesma força e, no fim das contas, ele perceberá que terá que chegar a algum tipo de acordo com ela". Para Gabriela Siller, chefe de análise econômica do Banco BASE, as tarifas de 25% não são "uma ameaça qualquer". "Afetariam as exportações, a criação de empregos formais, o investimento estrangeiro direto e o crescimento econômico. Com isso, certamente viriam também cortes na classificação de crédito da dívida soberana do México", explicou.

- "Ameaças críveis" - A promessa de Trump de realizar a maior deportação de imigrantes na história dos Estados Unidos será uma das principais provas para o México, alertam os analistas. "Trump tentará absolutamente deportar o maior número possível de migrantes sem documentação, o que será um grande desafio para a relação México-EUA", antecipa Starr.

Enquanto a eleição acontecia, uma caravana de centenas de migrantes partiu a pé do sul do México em direção à fronteira com os Estados Unidos. Durante o trajeto, o venezuelano Heyson Diaz pediu a Trump que oferecesse aos migrantes uma maneira de "entrar legalmente nos Estados Unidos". Sheinbaum garante que os esforços do México contribuíram para uma redução de 75% na chegada de migrantes à fronteira dos EUA desde dezembro passado.