Líder do Hezbollah diz dispor de milhares de 'combatentes treinados' para enfrentar Israel

O líder do Hezbollah libanês, Naim Qassem, disse nesta quarta-feira (6) que sua organização tem dezenas de milhares de combatentes “treinados” para enfrentar o Exército israelense e advertiu que nenhum lugar em Israel está a salvo de seus mísseis e drones.

“Temos dezenas de milhares de combatentes da resistência treinados, que podem enfrentar e se defender” contra Israel, disse ele em um discurso televisionado no 40º dia desde a morte do líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque israelense em Beirute.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Hezbollah disse ter disparado mísseis contra o centro de Israel, embora o tráfego no principal aeroporto do país, o Ben Gurion, em Tel Aviv, não tenha sido afetado, disse uma porta-voz à AFP nesta quarta-feira.