Líbano apresenta queixa à ONU contra Israel por ataques com dispositivos de comunicação

O Líbano anunciou nesta quarta-feira (6) que apresentou uma queixa à Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre as explosões mortais de dispositivos de comunicação no país em setembro, pelas quais culpa Israel.

O ministro do Trabalho do Líbano, Mustafa Bayram, chamou os ataques de “guerra hedionda contra a humanidade, contra a tecnologia e contra o trabalho” e disse que seu país havia apresentado uma queixa à agência de trabalho da ONU em Genebra.

“É um precedente muito perigoso”, disse ele aos repórteres na cidade suíça.