Inter de Milão vence Arsenal (1-0) e se mantém invicta na Champions

Já o Arsenal sofre sua primeira derrota e fica em 12º na tabela, com sete pontos.

Com o resultado, a Inter se mantém invicta na competição, com três vitórias e um empate, ocupando a quinta colocação na fase de liga, que dá vaga direta nas oitavas de final.

Um gol do turco Hakan Calhanoglu deu a vitória à Inter de Milão sobre o Arsenal por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), em San Siro, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

O único gol da partida saiu nos acréscimos do primeiro tempo, com Calhanoglu marcando em cobrança de pênalti (45'+3), marcado após toque de mão do volante Mikel Merino dentro da área.

"Foi um jogo difícil, contra uma equipe muito forte. Não foi um jogo bonito, mas o resultado é o que importa", declarou o turco em entrevista ao Prime Video.

O Arsenal atravessa um momento delicado na temporada. No Campeonato Inglês, o time somou apenas um ponto nos últimos três jogos, o que o fez cair para a quinta posição na tabela, a sete pontos do líder Liverpool.