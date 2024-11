Enchentes na Espanha deixam 93 desaparecidos, segundo novo balanço

Noventa e três pessoas estão desaparecidas após as inundações que devastaram o sudeste da Espanha há uma semana, indicou um novo balanço publicado nesta quarta-feira (6) pelo Superior Tribunal de Justiça de Valência.

A corte revisou seu balanço para cima, depois de relatar na terça-feira 89 desaparecidos. As enchentes causaram ao menos 219 mortes, principalmente na região de Valência (sudeste), segundo as autoridades nacionais e regionais.

As quatro últimas pessoas incluídas no balanço foram notificadas como desaparecidas às forças de segurança, disse a corte no comunicado.