Desiludidos, migrantes pedem a Trump que não lhes feche as portas

“Estava esperando uma vitória de Kamala, pois foi Trump quem ergueu o muro”, disse Ferman à AFP, sobre a barreira que o republicano ampliou ao longo da fronteira em seu primeiro mandato. “Mas não temos nada contra ele, apenas esperamos uma melhora", acrescentou esse mestre de obras, que tenta agendar uma data para solicitar asilo no aplicativo habilitado por Joe Biden para conter a imigração ilegal.

Leopoldo Ferman torcia pela vitória de Kamala Harris, mas, agora, pede que Donald Trump abra as portas dos Estados Unidos para aqueles que buscam apenas uma vida melhor e mantenha os criminosos longe.

"Não sei o que virá. O mais importante é que prestem atenção nas pessoas que estão entrando, porque muitos são do crime organizado", ressaltou Ferman, 47.

- Excluir os maus -

Em meio às advertências de Donald Trump e Kamala Harris sobre medidas mais duras contra a imigração ilegal, muitos migrantes optam pelo aplicativo CBP One para tentar entrar legalmente nos Estados Unidos. Isso fez com que as travessias ilegais caíssem de 250 mil em dezembro de 2023 para quase 54 mil em setembro de 2024, segundo o governo Biden.