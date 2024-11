Cúpula da Europa deve se concentrar nos desafios e implicações do 2º mandato de Trump nos EUA

Líderes europeus avaliarão a nova perspectiva global, em cúpula da Europa marcada para quinta-feira, 7, após a eleição do candidato republicano, Donald Trump, para a presidência dos Estados Unidos. A reunião se concentrará nos temores e alegrias de alguns chefes europeus com o retorno do americano à Casa Branca, além das consequências que o dirigente pode ter no continente.

Durante a campanha, Trump ameaçou uma guerra comercial com a Europa, além de uma retirada dos compromissos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de apoio à Ucrânia. A vitória do republicano ainda dá forças para os populistas e partidos de extrema direita da Europa.

O anfitrião da cúpula será o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que é "fã fervoroso" do presidente eleito americano.