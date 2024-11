Crise política na Alemanha, que corre risco de antecipar eleições

A Alemanha entrou na noite desta quarta-feira (6) em uma grave crise política com o colapso do frágil governo de coalizão do social-democrata Olaf Scholz, o que abre as portas para eleições antecipadas no início de 2025.

A ruptura ocorre no pior momento para a maior economia europeia, que enfrenta uma grave crise industrial e está preocupada com as repercussões que o retorno de Donald Trump à Casa Branca poderá ter no comércio e na segurança.

No governo desde o final de 2021, a coalizão heterogênea de social-democratas, ecologistas e liberais desmoronou após a destituição do ministro das Finanças e líder do partido liberal FDP, Christian Lindner.