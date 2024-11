Corpo do músico Liam Payne é repatriado ao Reino Unido

O corpo do músico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, que morreu em outubro na Argentina, está sendo transportado para o Reino Unido em um voo que partiu de Buenos Aires na tarde desta quarta-feira (6), no qual também viaja seu pai, Geoff Payne, confirmou uma fonte policial à AFP.

O voo decolou de Buenos Aires às 13h58 (mesmo horário de Brasília) rumo a Londres. Um usuário publicou nas redes sociais um vídeo mostrando Geoff no aeroporto internacional de Ezeiza, na capital argentina, minutos antes de embarcar.

A imprensa local reportou que o corpo de Payne foi retirado de manhã do Cemitério Britânico de Buenos Aires, onde estava. Na terça-feira, um funcionário da funerária responsável pelo caso indicou à AFP que o corpo estava sendo embalsamado e seria repatriado nas próximas 24 ou 48 horas.