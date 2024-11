Brasileiro Gabriel Bortoleto correrá na Sauber em 2025

Em abril, foi anunciada a contratação do experiente Nico Hülkenberg, de 37 anos e que este ano corre pela Haas, e nesta quarta-feira foi revelada a chegada de Bortoleto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto será piloto da Sauber ao lado do alemão Nico Hülkenberg a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, em substituição ao finlandês Valtteri Bottas e ao chinês Zhou Guanyu, anunciou a equipe nesta quarta-feira (6).

"Entrar para uma escuderia que combina a rica história da Sauber e da Audi no automobilismo é uma verdadeira honra", declarou Bortoleto.

Pouco antes do anúncio, a Sauber, que ainda não pontuou na temporada 2024, confirmou a saída de Bottas e Zhou ao final do ano, com os últimos três Grandes Prêmios de 2024 a serem disputados.

A Sauber passará a se chamar Audi em 2026, temporada em que haverá uma mudança no regulamento dos motores da Fórmula 1. A marca alemã, que faz parte do grupo Volkswagen, nunca participou da principal categoria do automobilismo.

