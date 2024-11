Barcelona goleia Estrela Vermelha (5-2) em Belgrado pela Champions

O Barcelona goleou o Estrela Vermelha por 5 a 2 nesta quarta-feira (6), em Belgrado, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, resultado que deixa o time catalão no grupo dos oito primeiros colocados, que dá acesso direto às oitavas de final.

O zagueiro Íñigo Martínez (12') abriu o placar de cabeça, mas o time sérvio marcando com o meia congolês Silas Katompa (26').

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda no primeiro tempo, o Barça voltou a liderar o placar com um gol do artilheiro Robert Lewandowski (42'), que fez o terceiro do time espanhol pouco depois da volta do intervalo (52').