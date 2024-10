Resultados oficiais confirma que coalizão de governo do Japão perdeu a maioria

A imprensa japonesa informou que Ishiba está explorando possíveis aproximações com outros partidos para seguir à frente do governo.

O Partido Liberal Democrático (PLD) do primeiro-ministro Shigeru Ishiba e seu aliado minoritário Komeito conquistaram 215 cadeiras no Parlamento nas eleições de domingo, abaixo das 233 necessárias para a maioria parlamentar, revelam os dados oficiais.

A coalizão que governa o Japão perdeu a maioria no Parlamento depois de registrar o pior resultado eleitoral desde 2009, segundo os resultados oficiais divulgados nesta terça-feira (29), que deixam o país em um cenário de incerteza política.

O primeiro-ministro afirmou na segunda-feira que não renunciaria, apesar do péssimo resultado eleitoral, e que lideraria um governo de minoria sem considerar a possibilidade de uma ampliação da coalizão

Contudo, a imprensa destaca que o PLD está em negociações com partidos da oposição para assegurar que o governo conseguirá aprovar leis e manter Ishiba como primeiro-ministro.

O jornal Yomiuri informou que o chefe Governo pode estabelecer uma aliança com o Partido Democrático do Povo (PDP), que conquistou 28 cadeiras, suficientes para dar a maioria a Ishiba no Parlamento, de 465 deputados.