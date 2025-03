Morre Ismar Capistrano, professor do curso de Jornalismo da UFC, aos 51 anos

Mesmo com um diagnóstico de câncer, o professor não deixou de ministrar aulas na graduação e na pós-graduação. Docente é relembrado com carinho por colegas

O professor Ismar Capistrano Costa Filho, docente do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), morreu nesta segunda-feira, 24, aos 51 anos. O pesquisador tratava um câncer.

O velório será realizado em Quixadá, cidade natal do professor, a partir das 21 horas desta segunda-feira, no Centro de Velórios Afagu. Sepultamento será no cemitério Nova Jerusalém, também em Quixadá, nesta terça, 25, às 15 horas.