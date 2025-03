Feira de empreendimento feminino acontece sábado na Praça do Ferreira

O projeto “As Conectadas no Ceará” promove neste sábado, 22, a Feira de Negócios de Mulheres Empreendedoras Cearenses. A feira vai acontecer na Praça do Ferreira, das 9h às 16h, no Centro de Fortaleza. O projeto conta com mais de 100 mulheres dentre artesãs, costureiras, vendedoras de cosméticos e DE bijuterias.

Criado em 2021, o projeto incentiva a autonomia financeira de mulheres através da realização das Feiras de Negócios, com o intuito de reunir mulheres em diversos pontos da cidade para expor seus produtos e peças de artesanato. Além de auxiliar no cadastro das participantes no Microempreendedor Individual (MEI).