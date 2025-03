Cirurgia para correção de coluna em bebês passa a ser gratuita no SUS

Referência no atendimento materno-fetal de alto e médio risco, a maternidade foi a primeira do Ceará a realizar esse tipo de procedimento, em 2019, corrigindo a malformação de um feto ainda no útero da mãe.

Ao todo, 40 procedimentos já foram realizados na unidade de saúde, sendo o mais recente no dia 21 de fevereiro. Edson Lucena, médico obstetra e gerente de Atenção à Saúde da Meac, explica o que a meningomielocele é uma malformação congênita grave do tubo neural.

“Nessa condição, as meninges, a medula espinhal e as raízes nervosas ficam expostas devido a um fechamento incompleto da coluna vertebral durante as primeiras semanas de gestação. Isso pode levar a complicações neurológicas, como paralisia dos membros inferiores, hidrocefalia (acúmulo de líquido no cérebro) e disfunções urinárias e intestinais”, esclarece.

Conforme o especialista, o defeito surge antes da oitava semana de gestação, e se não for corrigido traz graves sequelas no desenvolvimento neurológico da criança.

“A detecção é geralmente realizada por meio de ultrassonografias de rotina durante o pré-natal, especialmente na ultrassonografia morfológica do primeiro e do segundo trimestre. No Brasil, a incidência da meningomielocele é de aproximadamente 1,4 para cada 10 mil nascimentos”, pontua o especialista.