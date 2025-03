Casa São Gabriel: das 39 pessoas acolhidas, 25 tiveram familiares identificados, informa Prefeitura

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

/ Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará

Conforme nota de esclarecimento da Prefeitura, divulgada neste sábado, 1º de março, foi feito um levantamento de dados sobre os idosos acolhidos, com identificação de familiares e posterior contato . A SMS afirma que está fazendo o atendimento individual dos residentes.

Após notificação do Ministério Público do Ceará (MPCE), a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informaram que foi disponibilizado apoio aos pacientes da Casa São Gabriel . Das 39 pessoas acolhidas, 25 tiveram familiares identificados.

O POVO foi à unidade na última semana e constatou as condições precárias às quais os internos eram submetidos. O local havia sido interditado em operação policial do dia 17 de fevereiro, que prendeu a proprietária.

No dia seguinte às denúncias, o MPCE e a Polícia Civil afirmaram que o grupo que administrava o local já era investigado pelo MPCE há mais de uma década por atuações em outras casas de acolhimento a idosos e pessoas com doenças psiquiátricas.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações davam conta de que o grupo havia aberto diferentes unidades.

Casa São Gabriel: Prefeitura de Fortaleza se manifesta

A Prefeitura de Fortaleza afirma ainda que foram disponibilizados cuidadores em tempo integral e fornecimento de refeições. Foram levantados ainda, conforme a gestão, dados sobre a inscrição dos internos no Cadastro Único e benefícios socioassistenciais.

O atendimento de Saúde, conforme a SMS, inclui psiquiatras e profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e do Programa Melhor em Casa. A pasta ressalta que os profissionais "avaliam o quadro clínico, prescrevem as medicações e orientam sobre os procedimentos necessários".