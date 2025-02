Um ano depois, moradores ainda precisam atravessar córrego para acessar serviços públicos

Falta de uma ponte para travessia sobre trecho do rio Maranguapinho prejudica crianças, jovens e adultos que ficam sujeitos a doenças e insegurança física em um local que, segundo a população, é esquecido pelo poder público. Após um ano, O POVO retornou ao trecho e observou que nenhuma intervenção foi feita no local

Os moradores dos bairros Parque Presidente Vargas e Alto Alegre, localizados em Fortaleza e Maracanaú , na Região Metropolitana, enfrentam há anos um cenário de insegurança. Diariamente, crianças, jovens e adultos precisam atravessar um trecho do rio Maranguapinho para acessar serviços essenciais de saúde e educação.

Um caminho de pedras, com água escura e de mau cheiro, rodeado por vegetação alta e resíduos espalhados nas margens, compõe um cenário que os moradores consideram já antigo. Esse trecho, situado na rua Geraldo Nobre, divide o acesso a serviços essenciais, como postos de saúde e escolas.

No início deste ano letivo, Beatriz, moradora de Fortaleza, decidiu evitar expor as crianças ao risco do afluente. Atualmente, os estudantes fazem um desvio maior para chegar à escola.

A via que atravessa o rio é o acesso mais rápido para os moradores das regiões vizinhas, evitando que a população precise recorrer a desvios mais longos na divisa entre os municípios.

Moradora a poucos metros da margem do rio, a dona de casa Joelma dos Santos, 46 anos, denuncia a precariedade da infraestrutura local, que persiste há décadas, e descreve um sentimento de abandono por parte do poder público.

“Eles não estão passando mais lá. A gente faz agora um percurso maior justamente para evitar que eles fiquem doentes dentro do canal. Além disso, no período de chuvas, a preocupação só aumentou”, explica Beatriz.

Segundo Beatriz, a situação passou a afetar diretamente a saúde das crianças, provocando o aparecimento de feridas com coceiras nas pernas, um problema que ela acredita estar relacionado ao contato com a água do rio.

“Ele faz essa travessia todo dia porque é muito longe para ele vir pela rua 8 ou pela rua 1. Atravessou e acabou ficando com febre, garganta ficou ruim, mas teve que ir pra escola hoje porque tinha prova hoje”, disse.

Segundo Santiago, as solicitações foram feitas desde 2019, quando foi definida a delimitação da zona de divisa entre os municípios de Fortaleza e Maracanaú, por meio do Termo de Ajuste de Divisas do Projeto Atlas de Divisas Georreferenciadas dos Municípios Cearenses.

O líder comunitário Geyme Santiago afirma que inúmeros pedidos para construção da ponte foram protocolados na Câmara Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e na Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) e Ouvidoria do Município.

Além disso, a publicação da Lei nº 16.821, em 9 de janeiro de 2019, estabeleceu oficialmente os limites entre Fortaleza e os demais municípios da Região Metropolitana, incluindo Maracanaú.

Os documentos indicam que o mapa territorial das divisas estabeleceu que toda a Rua Geraldo Nobre passou a fazer parte de Fortaleza, sob responsabilidade da Regional 10, e não mais de Maracanaú.

No ano passado, o ex-titular da Seinf, Samuel Dias, informou que as intervenções na área estavam previstas no novo Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra).

A gestão anterior havia informado que o início das obras estavam previstas para o primeiro semestre deste ano. O POVO procurou, nesta terça-feira, 11, o atual secretário da Seinf para obter informações sobre o projeto de intervenção na região, visando garantir uma travessia mais segura para os moradores.

A Regional 10, por meio da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), também foi procurada para saber se, além da construção da estrutura, quais são as ações de intervenção urbanística, como capinação, às margens do trecho e limpeza urbana.

O retorno da gestão municipal, no entanto, veio por meio de nota da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) que afirmou que uma equipe técnica foi enviada à rua Geraldo Nobre, na divisa entre Fortaleza e Maracanaú, na quarta-feira, 12, para avaliar a demanda e, na sequência, iniciar a limpeza da via.

O órgão disse ainda que, "como alternativa, a população pode fazer a travessia do Maranguapinho com segurança pela Rua Martins de Lima, situada a cerca de 200 metros da rua Geraldo Nobre." No entanto, não foi citado sobre a construção da estrutura no local.

A Controladoria e Ouvidoria Geral de Fortaleza (CGM) foi procurada para saber o balanço de solicitações feitas na ouvidoria para a construção da ponte no trecho desde 2019. Os órgãos não responderam os questionamentos da construção da ponte, assim como se existe um diálogo com Governo do Ceará sobre o caso.

De acordo com a líder comunitária do bairro Presidente Vargas Hana Souza, a situação é agravada pela disputa administrativa entre Fortaleza e Maracanaú, que impede a solução do problema há anos. A expectativa é que a atual gestão de Fortaleza resolva a urgência da implantação da obra.

“Há anos vem se arrastando. A ponte é a prioridade para melhorar a acessibilidade das crianças, das pessoas irem ao posto, irem para casa de um familiar e ir para escola, que é o essencial”, reforça.

Em fevereiro de 2024, o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação (CAOEDUC), informou ao O POVO que “tomou ciência do fato e que o assunto será encaminhado às Promotorias de Justiça que atuam na defesa da Educação, em Fortaleza, para apuração”.

O órgão foi procurado nessa quarta-feira, 12, para saber como está o andamento da situação. A matéria será atualizada quando o MPCE responder.

Estado diz que tratamento e urbanização do trecho é de responsabilidade municipal

Procurada pelo O POVO, a Secretaria das Cidades (SCidades) disse, em nota, nessa quarta-feira, 12, que o tratamento e urbanização dos canais/afluentes localizado neste trecho da divisa entre Fortaleza e Maracanaú, áreas urbanas “são de responsabilidade dos municípios”.

Ainda segundo o órgão, no ano passado, quando foi lançado o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) pelo Ministério das Cidades, a Secretaria apresentou um projeto de urbanização de nove canais/afluentes do rio Maranguapinho.

“Uma "obra complementar" ao Projeto Rio Maranguapinho, tendo em vista que estes Canais/Afluentes despejam muito lixo e esgoto no rio já urbanizado”, afirma o órgão, em nota. O trecho da rua Geraldo Nobre, no entanto, não está inserido no projeto.

O órgão informou que o valor aprovado para a proposta da Secretaria das Cidades contempla a recuperação dos primeiros seis canais/afluentes e, atualmente, não beneficia o trecho. Nessa quinta-feira, 13, a Secretaria informou que irá deslocar uma equipe técnica para análise da situação, além de requerer um novo projeto para pleitear recursos junto ao Governo Federal.

Em nota, a Prefeitura de Maracanaú informou nesta quinta-feira, 13, que "a Prefeitura está contratando empresa para elaborar projeto de urbanização de todo o trecho localizado no municipio de Maracanaú até o limite com o Municipio de Fortaleza". A gestão dão detalhes de prazos para o início das atividades e como será a obra.

Uma manifestação organizada pelos moradores e lideranças comunitárias está agendada para o próximo sábado, 14, às 15 horas, às margens do rio Maranguapinho, na rua Geraldo Nobre. O objetivo é cobrar do poder público a construção da ponte no local.