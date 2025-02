Bloqueio na Santos Dumont para obras do Metrofor altera percursos de 12 linhas de ônibus

Confira quais são as 12 linhas impactadas pelo bloqueio no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua João Cordeiro, no bairro Aldeota / Crédito: EVILÁZIO BEZERRA

Doze linhas de ônibus estão com seus percursos desviados por causa do bloqueio na avenida Santos Dumont, no trecho entre as ruas Gonçalves Ledo e João Cordeiro, no bairro Aldeota. Intervenção no local é referente às obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. O bloqueio no cruzamento teve início na sexta-feira, 14, e segue executado de forma parcial até a noite de terça-feira, 18.



A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) prestará apoio operacional durante toda a intervenção.



As linhas que circulam pela avenida Santos Dumont terão seus itinerários desviados, conforme informou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Assim, os ônibus seguem pela rua Dona Leopoldina, continuam pela rua Nogueira Acioli e, em seguida, entram na rua Pinto Madeira e rua Carlos Vasconcelos, retomando seu itinerário normal. As 12 linhas impactadas pelo bloqueio no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua João Cordeiro, no bairro Aldeota, são: