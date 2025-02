Fortaleza recebe iluminação azul em apoio ao Dia da Síndrome de Angelman

Em Fortaleza, três pontos receberam iluminação azul em apoio à data. A Síndrome afeta aproximadamente 500 mil pessoas no mundo e mais de 13 mil no Brasil, conforme dados da Iniciativa Brasileira de Atenção à Síndrome de Angelman, por meio da associação Gamas.

O dia 15 de fevereiro é dedicado a conscientização sobre a Síndrome de Angelman. A data marca a campanha que visa sensibilizar e informar a sociedade sobre a existência dessa condição neurogenética rara, promovendo uma maior visibilidade as suas características e desafios.

Essa realidade faz parte da vida da bancária Isabel Cristina, de 40 anos. Em sua segunda gravidez, o que ela não imaginava era que sua vida seria transformada por uma causa nova. Foi em junho de 2022 que Maria Cecília nasceu, e com ela, um novo propósito para a família.

O período da gravidez foi normal para Isabel, mas isso mudou nos primeiros meses de vida de Maria. A mãe começou a perceber algo de diferente. A filha parecia muito molinha, apesar das várias estimulações realizadas pela família.

Mesmo assim, Isabel não desconfiava de nada muito grave, visto que até os seis meses isso era considerado "normal". "Ela já ia começar a introdução alimentar, e fiquei insegura devido à questão da postura, já que ela sentava muito molinha. Busquei uma clínica que trabalha com estimulação precoce para saber se ela estava, ou não, atrasada", relembra.

Foram diversos encaminhamentos, consultas clínicas e um protocolo de exames para finalmente descobrir o que estava acontecendo com Maria. Com o teste de metilação, a mais nova integrante da família foi diagnosticada aos 11 meses com Síndrome de Angelman.