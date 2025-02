Cearense é aprovada em quatro universidades: "Sentimento de realização"

A jovem irá cursar "Ciência e Tecnologia", na Ilum Escola de Ciência. Ela terá moradia, passagem e outros benefícios custeados pela universidade / Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

A cearense Lívia Maria Barbosa de Aragão, 17, foi aprovada em quatro universidades após realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A jovem foi aprovada em Química, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Ciência e Tecnologia, na Ilum Escola de Ciência, em Medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e em Química, na Universidade de São Paulo (USP) São Carlos. A jovem irá cursar “Ciência e Tecnologia”, na Ilum. Ela terá moradia, passagem e outros benefícios custeados pela universidade. O curso de bacharelado é organizado pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).

“No colégio eu participei de turmas olímpicas. Houve uma época que eu queria estudar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e ser engenheira aeroespacial, mas acabou depois de um período tendo aulas a tarde inteira”, explica. A estudante relata que, por conta das aulas específicas, ela acabou criando um vínculo maior com a área de ciência e tecnologia: “Foi mais ou menos o mesmo período que eu estava saindo das olimpíadas e conheci o curso da Ilum. E eu acabei mudando de turma para estudar para o Enem e me direcionar mais para esse caminho”. Lívia conta que sempre gostou muito de estudar, então acabou se interessando em diversos assuntos: “Isso ajudou muito para que eu construísse tanto essa minha noção de entender o curso que eu quero e mesmo que seja um curso mais diferente do convencional, além da questão de ter uma relação boa com estudo e gostar de do que tá fazendo”.

"No primeiro e no segundo ano o Enem não era necessariamente o meu foco. Eu estava numa turma com uma preparação completamente diferente. Quando eu entrei em uma turma preparatória para o Enem, eu já conseguia lidar, por conta do preparo anterior que eu tinha para outras áreas", conta a jovem. A jovem também relata que não tinha uma carga horária fixa para os estudos: "Eu estudava o quanto eu conseguia fazer e sempre tentando equilibrar a rotina. Eu também era acompanhada por uma psicanalista, que me ajudou muito com a questão da saúde mental, que é um ponto muito importante".

Lívia conta que também tentou voltar com os hobbies. “Eu criei um hábito onde eu não poderia dormir sem antes ler duas páginas de algum livro. Eu tinha que ter alguma coisa para desligar”. A estudante relata que voltou a fazer hip hop no último semestre. “Você acha que é o semestre mais corrido, mas eu acho que é o mais tranquilo, porque não adianta de nada você correr a maratona inteira e chegar no final, se desgastar e acabar não conseguindo atingir o seu objetivo”, explica. Lívia compartilha que continuou saindo com as amigas e seguindo a vida normalmente: “Eu continuei indo para o jogo do Fortaleza, por exemplo, continuei saindo com as minhas amigas, porque tudo isso é muito importante”, adiciona.