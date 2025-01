Evento Correndo da Pólio reunirá corredores em prol da erradicação da paralisia infantil

Com largada marcada para 5h45min, a Corrida Correndo da Pólio chega à sua terceira edição se consolidando como uma das principais ações da campanha global "End Polio Now", desenvolvida pelo Rotary International.

Com o objetivo de erradicar a poliomielite e ampliar os índices de vacinação no mundo, a corrida iniciará em frente ao Hotel Sonata de Iracema, na Beira Mar, em Fortaleza, nesse domingo, 26.

Na retirada do kit, o atleta deverá fazer a entrega de 2 Kg de alimento não perecível que serão doados a instituições que desenvolvem trabalhos sociais.

A cada dólar doado por meio do Rotary, a Fundação Bil e Melinda Gates doa mais dois dólares para a aquisição de vacinas com a finalidade de erradicar a poliomielite nos países endêmicos.

O resultado financeiro das inscrições da Corrida Correndo da Pólio será destinado à Fundação Rotary para parceria com a Fundação Bil e Melinda Gates. O site da campanha "End Polio Now" informa que a poliomielite permanece endêmica no Afeganistão e Paquistão.

Além de buscar promover a saúde e o bem-estar, o evento esportivo também pretende reforçar a importância da vacinação como ferramenta essencial para a erradicação da poliomielite, uma doença que ainda ameaça crianças em algumas partes do mundo.

Além do intuito de promover a conscientização sobre a importância da vacinação, a corrida poderá oferecer experiência de integração e engajamento, com a vista do litoral de Fortaleza como cenário.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial do evento.

Corrida Correndo da Pólio