Evento reúne crossfit, futebol de travinha, corrida e luta de braço em Fortaleza

Evento Selva Multi Sport reúne diferentes modalidades / Crédito: Divulgação

Será realizado nesse fim de semana, dias 25 e 26 de janeiro, o evento Selva Multi Sport, que reúne funcional fitness, corrida e futebol de travinha. O objetivo do evento, que é realizado desde 2013, é testar limites de resistência, técnica e estratégia dos atletas. Funcional Fitness, que é a modalidade popularmente chamada de crossfit, é um método de treinamento que trabalha resistência cardiovascular e muscular, força, flexibilidade, precisão, potência, agilidade, equilíbrio e coordenação.

Segundo Thiago Pressão, presidente da Federação Cearense de Funcional Fitness e idealizador do evento, o Selva é o único campeonato do Ceará com formato individual para todas as categorias do evento (elite, Rx, intermediário, scaled). Neste ano, o evento tem como novidade as categorias teens 1 - de 8 a 13 anos e Teens 2 - de 14 a 17 anos.