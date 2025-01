Centro universitário oferece atendimento médico e exames gratuitos

A coordenadora da Cesiu, Rafaela Teixeira, afirma que a iniciativa é uma forma de aprendizado constante e de vivência aos alunos e que também “está aberta à população como um apoio à saúde coletiva, com serviços sem custos e embasados na qualidade dos profissionais do centro universitário”, afirma em nota enviada à imprensa.

A Clínica Escola de Saúde e Imagem (Cesiu), do Centro Universitário Unichristus (Unichristus), realiza atendimentos médicos e exames de forma gratuita à população. É necessário fazer agendamento e são oferecidos exames de sangue e atendimentos médicos nas especialidades de Psicologia, Nutrição, Pediatria e Ginecologia, entre outras áreas.

Para marcar um horário, é necessário entrar em contato com um dos seguintes números: (85) 3306 8932 ou (85) 3306 8933. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta, a partir das 7 horas.

Consultas como Ginecologia e Pediatria também podem ser marcadas de forma presencial. As informações sobre as especialidades são fornecidas através dos números de telefone.

O paciente deve comparecer ao local portando um documento com foto e comprovante de residência. Já para os menores de idade é necessário apresentar certidão de nascimento ou RG, acompanhado do documento do acompanhante ou responsável.

Serviço



Consultas e exame de sangue gratuitos na CESIU

Quando: de segunda a sexta, a partir das 7 horas

Onde: rua Vicente Linhares, 310, Aldeota. Centro Universitário Christus

Mais Informações e marcações: (85) 3306 8932 e (85) 3306 8933