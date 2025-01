Com celebração da cultura do funk, fortalezense se classifica em concurso nacional de dança

Criado pelo multiartista mineiro Kdu dos Anjos, o projeto tem percorrido o Brasil com ações voltadas à valorização das culturas periféricas. / Crédito: Giordano Barros

A disputa é nervosa. O aviso dado de antemão se confirmou na noite de sábado passado, 18, em Fortaleza, quando a Estação das Artes se transformou em um palco de uma competição acirrada. Ao som do funk, a capital cearense recebeu a etapa local da Disputa Nervosa Nacional, reunindo talentos de diversas idades e trajetórias em uma jornada repleta de criatividade, técnica e paixão pela dança. Parte de um circuito que percorre oito capitais brasileiras, o evento encontrou em Fortaleza um público fervoroso e dançarinos com a cobiça de conquistar uma vaga na final, que acontece em Belo Horizonte (MG).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A iniciativa faz parte do projeto Favelinha na Estrada, realizado pelo Centro Cultural Lá da Favelinha, que visa promover a cultura periférica e a dança em diferentes estados do Brasil. Além da disputa, o projeto inclui o espetáculo Brinco de Ouro, que celebra as manifestações afro-diaspóricas e as expressões culturais das periferias.

Antes mesmo das batalhas, o clima de entusiasmo já era percebido. A programação abriu com um aulão de Passinho de BH, ministrado pelos bailarinos Mr. Jones Victor e Vitinho do Passinho. Eva Vieira, professora de geografia e moradora de Fortaleza, assistia a tudo com atenção. “Fui criada no Bom Jardim, um espaço de periferia. A música funk, como o passinho e o baile de favela, sempre fez parte da nossa identidade”, comentou, destacando como esses eventos fortalecem o vínculo com suas origens. “Eu acho que tá pouco ainda, sabe?”, diz o multiartista Miky Vitorino. “Eu acho que deveria ter mais eventos, que poderia ter uma flexibilidade da instituição para receber essas outras culturas”, pontua ao comentar sobre a importância de espaços culturais públicos acolherem manifestações populares como o funk. Para Miky, ampliar a representatividade nesses ambientes é essencial para garantir que todos se sintam parte do local.

“Porque enfim, esse espaço é nosso, né? Esse espaço é público. E eu acho que deveria ter esse lugar também, desse cuidado, desse relacional, que não é um relacional assim tão excludente, pra fazer até com que a gente habite esse lugar também”, conclui, reforçando a necessidade de iniciativas que promovam a inclusão e a valorização das culturas urbanas em contextos muitas vezes elitizados. E se a periferia tem se movimentado para acessar esses espaços, o centro também precisa ir até a periferia, acredita Eva. "Lá no Bom Jardim tem um centro cultural. Eu vejo que dentro do próprio bairro eles conseguem fazer uma boa divulgação para que as pessoas cheguem nos eventos. É bom quando eventos assim vão até eles também", destaca.

Eva foi uma das várias pessoas que acompanharam Miky e outros cinco competidores na disputa de passinho. Quem assistia a poucos metros do palco podia ver cabelos cortando o ar, braços traçando movimentos livres e pernas que tilitavam no tablado, sob os gritos da plateia. Miky tirou o segundo lugar. No alto do pódio, a amiga de infância, Lacration. “Sem palavras. Eu era só uma poc, cisgênero ainda. Olha como as coisas mudam. Hoje em dia eu sou pioneira da cena majorette aqui na cidade, provavelmente no Nordeste, ou então no país”, diz a dançarina vencedora. O majorette é uma dança que emergiu entre as décadas de 1960 e 1990 no sul e sudeste dos Estados Unidos. Com o tempo, o estilo evoluiu, incorporando influências de danças urbanas, hip-hop e ritmos locais em diferentes regiões do mundo.

No Brasil, a modalidade se ressignifica, dialogando com culturas periféricas e adaptando-se ao funk e a outras expressões populares, unindo técnica, criatividade e identidade cultural. “É a primeira vez que eu tô indo fazer isso assim, por meio de uma competição. Eu que me bancava e tal, dinheiro de bolsa, mas agora é muito importante ter esse apoio pra artistas pequenos, porque a gente sabe que tem um grande potencial aqui no Nordeste”, completa. Para o júri, a criatividade dá a tônica da competição, “O que ela vai mostrar, como vai agir, o contato que estabelece com o jurado e com a plateia. Acho muito interessante observar a performance e o carisma da pessoa”, diz o jurado, o dançarino mineiro Dudu Sorriso.