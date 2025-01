Volta às Aulas: Trânsito aumenta 20% em Fortaleza e exige maior responsabilidade e organização

Para Edivania Cavalcante, mãe de Samuel, de 7 anos, o retorno do período letivo também inclui o deslocamento diário entre bairros. “Moramos no Papicu, e a escola fica na Cidade dos Funcionários. Até gostaríamos que houvesse transporte escolar na nossa rota, mas não tem”.

Com o início do ano letivo em muitas escolas, o trânsito em Fortaleza tende a ficar com fluxo mais intenso nos horários de pico. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o tráfego aumenta cerca de 20% em relação ao período de férias. Isso exige maior planejamento, além de mais paciência e prudência dos condutores e pedestres.

Edivania destaca o impacto do trânsito na rotina familiar. “Precisamos sair de casa bem mais cedo. Há muito trânsito, e para acessar a escola só temos as vias principais, o que torna o trajeto ainda mais demorado.”

Em Fortaleza, os pais também podem contratar serviços particulares de transporte escolar. Atualmente, a cidade conta com 801 vans cadastradas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Para garantir a segurança no serviço, a Etufor realiza anualmente a Blitz "Transporte Escolar Seguro", que ocorrerá a partir de segunda-feira, 20.

Itens de segurança: Cintos de segurança em todos os assentos, extintores de incêndio e iluminação adequada.

Cintos de segurança em todos os assentos, extintores de incêndio e iluminação adequada. Visibilidade traseira: Presença de câmeras de ré ou espelhos para evitar acidentes durante manobras.

Fonte: Márcio Carneiro, coordenador de fiscalização da Etufor.

A contratação de transporte escolar deve ser feita diretamente com os transportadores. É possível entrar em contato com prestadores do serviço pelo site do Sindicato do Transporte Escolar do Ceará.