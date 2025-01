Com 50 expositores, Fortaleza sedia primeira "Feira da Gestante" de 2025

A capital cearense receberá a primeira edição da Feira da Gestante Fortaleza deste ano. O evento reúne mais de 50 expositores de todo país com produtos para as futuras mães e crianças, no Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2025.

O evento para quem está se preparando para a chegada de um bebê impacta a economia local por movimentar cerca de R$ 3 milhões e gerar 250 empregos diretos no Ceará, segundo o diretor comercial da Feira da Gestante, Leonardo Gomes.