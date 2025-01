Prefeitura paga empresas após atraso no salário de terceirizados

A Prefeitura de Fortaleza realizou o pagamento das quatro empresas terceirizadas que atuam nas secretarias do Município e que estavam com salários atrasados. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME), o pagamento ocorreu ainda nesta sexta-feira, 10. Nesta manhã, chegou a ser realizada uma audiência de mediação com Ministério do Trabalho e representantes do órgão municipal, do Sindicato Seeaconce, trabalhadores e das empresas prestadoras dos serviços.

Conforme o Seeaconce, grande parte dos trabalhadores prestam serviço para a Secretaria Municipal de Educação (SME). Na assembleia realizada no dia 9 de janeiro, a presidente do Sindicato destacou a importância de lutar para fazer valer o direito ao adicional de insalubridade para as merendeiras, bem como a obrigação do pagamento integral do vale-alimentação dos sindicalizados no primeiro dia do mês.

“Essa obrigação já consta no texto da convenção, mas tem empresário se fazendo de desentendido e pagando por semana, e não de uma só vez, o vale-alimentação. Isso prejudica muito o trabalhador”, detalhou a presidente do Seeaconce, Penha Mesquita.

Em vídeo recebido no WhatsApp do O POVO, dois funcionários terceirizados relatam que estiveram no encontro para “tirar dúvidas”.