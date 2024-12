Prefeitura de Fortaleza vai divulgar plano operacional do Réveillon na quinta-feira

Com programação reduzida, festa na Capital cearense neste ano terá shows em apenas um dia com seis atrações musicais

Será divulgada na tarde da próxima quinta-feira, 26, às 14 horas, o plano operacional da festa de Réveillon de Fortaleza . Para anunciar o plano a Prefeitura da Capital vai realizar uma coletiva de imprensa no auditório Juraci Magalhães, no Paço Municipal, sede do Executivo da cidade.

Estão confirmados na festa deste ano as seguintes atrações:

Vanessa da Mata

Paralamas do Sucesso

Paulo Benevides

Pedro Sampaio

Matuê

Henry Freitas

Festa reduzida a um dia



Diferente do ano passado o Réveillon de Fortaleza terá a programação reduzida para um dia, concentrando os shows no dia da virada, 31 de dezembro. Inicialmente divulgado para os dias 29, 30 e 31 deste mês. Segundo o prefeito José Sarto (PDT), as “parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas”, sendo necessário o cancelamento das outras datas.



Com o cancelamento dos nomes anteriormente anunciados, a festa terá seis shows musicais. Em pronunciamento no Instagram, Sarto pediu “desculpas aos artistas que não participarão mais do evento e também aos fãs”.