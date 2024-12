MPCE pede garantia de abrigo para PCDs em situação de risco na Capital

A Ação Civil Pública do Ministério solicita à Prefeitura de Fortaleza vagas em residência inclusiva ou outro equipamento pessoas com deficiência grave abandonadas pela família

Um caso no Hospital Distrital Gonzaga Mota (o Gonzaguinha) no bairro José Walter, envolvendo uma pessoa com deficiência (PCD) em situação de risco, fez o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 19ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, ingressar, na quinta-feira, 19, com uma Ação Civil Pública.

O objetivo é determinar que a Prefeitura de Fortaleza providencie uma vaga em residência inclusiva ou outro equipamento para garantir a moradia segura de L.L.F., que estaria em risco caso retornasse para casa. A ação também requer o direito estendido a todas as pessoas com deficiência em situação semelhante.