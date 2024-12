Morre Daniel Kaúla, funcionário de carreira do Sebrae, aos 64 anos

Morreu nesse sábado, 21, aos 64 anos, Daniel Kaúla Santos Machado. Funcionário do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) por décadas, Daniel foi coordenador de Marketing e atuava diretamente com produções editoriais.

“O Sebrae lamenta o falecimento de Daniel Kaúla Santos Machado, funcionário de carreira da instituição, um profissional exemplar que dedicou ao longo dos anos os seus esforços em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios cearenses”, diz a nota de pesar publicada pela instituição no Instagram.

Carlos definiu Daniel como “ profissional dedicado , que se indignava com injustiças, com falta de organização, que zelava pela qualidade e pelos detalhes em tudo que fazia”.

Amigo de Daniel e assessor da diretoria do Sebrae, Carlos Viana relembra a trajetória do funcionário na instituição, que começou quando ainda cursava a faculdade. O amigo lembra da alegria e orgulho de Daniel ao apresentar o Sebrae para quem chegava.

Ele também conta que o amigo foi um esposo atencioso e cavalheiro, além de um pai presente para o filho.

“Obrigado, meu amigo, pela oportunidade de lhe conhecer, formar um time com você, aprender com você e fazer planos profissionais juntos, muitos que realizamos. Que Deus lhe receba de braços abertos, com o mesmo carinho e acolhimento que você me recebeu e a todos os colegas que compartilharam de sua companhia”, finaliza com uma mensagem para Daniel.