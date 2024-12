Papai Noel da PMCE realiza trajeto em trio pelos bairros Conjunto Ceará, Granja Lisboa e Bom Jardim

Comemoração de Natal do 17º Batalhão da Polícia Militar terá apresentação do Coral Natal de Luz, banda da PMCE e distribuição de brindes nesta quarta-feira, 18

Os policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar do Ceará realizarão uma comemoração de Natal com um desfile do Papai Noel em um trio elétrico. O evento acontece nesta quarta-feira, 18, nos bairros Conjunto Ceará, Granja Lisboa, Bom Jardim e Siqueira, em Fortaleza.

De acordo com o tenente Vanderson Sousa, do 17º BPM, o Papai Noel deve sair, por volta das 16h30 do quartel do 17º BPM, localizado na avenida Ministro Albuquerque Lima, bairro Conjunto Ceará, e segue pelos bairros da Granja Lisboa, Siqueira e Bom Jardim.