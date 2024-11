Fortaleza terá 22 pontos próprios para banho neste feriadão; veja quais são

Um total de 22 trechos do litoral de Fortaleza estão próprios para banho até o próximo domingo, 17. Outros 11 estão impróprios, conforme Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

De acordo com boletim de balneabilidade emitido pela pasta, o setor leste é o que mais apresenta trechos apropriados para quem deseja dar um mergulho neste fim de semana. Área contempla as praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho.