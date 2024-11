Rodoviárias de Fortaleza terão 100 viagens extras para o feriadão da Proclamação da República

De acordo com Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários da Capital, são esperados 8.060 usuários do transporte rodoviário na quinta-feira, 14.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará para o feriadão são Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Itapipoca e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Natal (RN), Teresina (PI), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

Ao todo, aproximadamente 28 mil passageiros devem embarcar nos terminais de Fortaleza durante o período. Conforme a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), o número de viagens extras pode aumentar conforme o fluxo.

Informações sobre documentação

Devido ao fluxo maior de passageiros, a Socicam orienta que as passagens sejam compradas com antecedência. Também é importante chegar à rodoviária com uma hora de antecedência ao embarque.

É necessário ainda conferir a documentação antes do embarque e identificar bagagens com nome, telefone e endereço. Para crianças de até 12 anos, é preciso apresentar a certidão de nascimento. Se forem viajar sem os pais, é preciso de autorização dos responsáveis e do Juizado de Menores.

Adolescentes maiores de 12 anos podem viajar com pai, mãe, tios, avós, irmãos maiores de 21 anos sem autorização dentro do território nacional, mediante apresentação do documento original de identidade do adulto e certidão de nascimento da criança para comprovar o grau de parentesco.