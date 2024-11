Dia Mundial do Diabetes: novembro terá ações para prevenção e identificação da doença em Fortaleza

O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de pacientes adultos (Imagem: Proxima Studio | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, doença que acomete mais de 13 mil pessoas no Brasil, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes. Diante disso, a Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACEDH) realizará, ao longo do mês de novembro, ações voltadas à prevenção e identificação da doença. A iniciativa terá início na manhã desta quinta-feira, 14, no Posto de Saúde Doutor Luiz Costa, no bairro Benfica, de 8h às 12h, com a realização de testes de glicemia, orientação nutricional, avaliação do pé diabético e encaminhamento médico.

Já nos dias 22 e 23, das 8h às 12h, os pacientes serão encaminhados para os serviços do mutirão, realizados no Hospital Geral de Fortaleza. Dentre as ações previstas estão fotocoagulação a laser, avaliação do pé diabético, nutricional e consulta com endocrinologista. A presidente da Associação Cearense de Diabetes, Natasha Alencar, explica que, para ter acesso aos serviços prestados no mutirão, é necessário que o interessado realize um cadastro prévio, que pode ser feito por meio do WhatsApp (85) 987906312. No dia 23, a Associação promove uma campanha no Shopping Benfica das 14h às 16h, com aferição de glicemia.

Atualmente, 11 hospitais da rede Estadual de Saúde do Ceará dão assistência a pessoas diabéticas, são eles: Hospital Estadual Leonardo da Vinci



Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes



Hospital José Martiniano de Alencar



Hospital Geral de Fortaleza



Hospital Geral Dr César Cals



Hospital Infantil Albert Sabin



Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara



Hospital Regional Norte



Hospital Regional Vale do Jaguaribe



Hospital Regional do Cariri



Hospital Regional do Sertão Central Dados do Cenário Epidemiológico da Mortalidade por Diabetes Mellitus, da Sesa, apontam que, de 2013 a 2022, o Ceará registrou mais de 22 mil óbitos decorrentes da doença. O maior número de óbitos foi apontado no ano de 2020, com 2.556 vítimas. Do número, 857 foram classificadas como mortes prematuras, que acomete pessoas de 30 a 69 anos. A maioria das vítimas, conforme o relatório, é do sexo femino (56,9%) e tem idade igual ou superior a 80 anos (39,4%).

Sintomas e como prevenir o diabetes O diretor médico global da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott, Douglas Barbieri, explica que o risco do diabetes aumenta substancialmente com a idade, contudo, no início da doença a maioria das pessoas não apresenta os sintomas clássicos: aumento da sede, da fome e da vontade de urinar; cansaço, visão embaçada; formigamento nos pés e nas mãos e feridas que não curam. “O exame periódico deve ser considerado em pessoas assintomáticas com mais de 45 anos, adultos de qualquer idade que tenham excesso de peso ou obesidade e apresentem um ou mais fatores de risco adicionais”, destaca o médico. Barbieri menciona alguns fatores de risco para diabetes: